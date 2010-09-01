Эксперты: украинский фондовый рынок попал под влияние негативных настроений из Европы

Украинский фондовый рынок во вторник, 31 августа, попал под влияние негативных настроений, преобладавших на европейских площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По их словам, торги на Украинской бирже во вторник открылись резким падением котировок, однако после уверенного открытия американских рынков цены пошли вверх. Тем не менее, по итогам дня индекс биржи потерял 0,80%.

Аналитики подчеркивают, что все голубые фишки во вторник следовали нисходящему тренду – темп задавали металлурги. Алчевский меткомбинат потерял 1,99%, «Азовсталь»- 1,06%, Енакиевский метзавод - 0,7%. «Райффайзен банк Аваль» также оказался среди худших, потеряв 1,89%. Генкомпании торговались в красной зоне. «Центрэнерго» упало на 1,13%, «Захидэнерго» – на 0,95%. Авдеевский КХЗ (-0,13%), «Мотор Сич» (-0,54%), «Укрнафта» (-0,39%) и «Укртелеком» (-0,16%) просели незначительно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 31 августа, снизился на 1,10% – до 792,82 пункта. Общий объем торгов составил 132 млн. 367 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,80% – до 1979,53 пункта. Общий объем торгов составил 89 млн. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 159 тыс. грн.