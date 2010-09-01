«Прикарпатьеоблэнерго» переведет именные акции в бездокументную форму

Акционеры ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на сегодняшнем внеочередном собрании приняли решение о переводе выпуска именных акций документарной формы в бездокументную форму существования (дематериализация).

Об этом сообщили УНИАН в Отделе информационной политики ОАО «Прикарпатьеоблэнерго».

Согласно сообщению, для участия в собрании зарегистрировались 48 акционеров и представителей акционеров, которые в совокупности владеют около 82% акций.

Акционеры избрали депозитарий - ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», который будет обслуживать выпуск акций, относительно которого принято решение о дематериализации. Также был избран хранитель, у которого общество будет открывать счета в ценных бумагах владельцам акций, – ООО «ИНТЕР-СЕРВИС-РЕЕСТР». Датой прекращения ведения реестра ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» реестродержателем определено 26 ноября 2010 года.

В ходе собрания были приняты и другие решения, связанные с осуществлением учета прав собственности на акции общества в связи с переводом их в бездокументную форму.

Справка УНИАН. ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.

Акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежат по 16,88% акций, 16,55% – Lex Perfecta Limited и 11,04% – Margaroza Commercial Limited (оба – Кипр).

17 августа 2010 года Фонд государственного имущества продал ООО "Магнум-капитал" (г. Киев) принадлежащие государству 25,021% акций «Прикарпатьеоблэнерго» за 86 млн. 364 тыс. 226,5486 гривен.

«Прикарпатьеоблэнерго» в 2009 году увеличило прибыль на 12,3% по сравнению с 2008 годом – до 70,327 млн. грн.