Эксперты: активность торгов еврооблигациями во вторник была умеренной

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций во вторник, 31 августа, была умеренной.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, большинство сделок проходило по корпоративным бумагам. «ПриватБанк», «УкрСиббанк» и «Укрэксимбанк» росли в течение сессии, и к закрытию прибавили около 0,375 пункта. «Метинвест» по итогам дня немного снизился, а ДТЭК вырос на четверть пункта. Хорошим спросом пользовались суверенные выпуски, однако цены в целом остались на прежнем уровне.

Аналитики отмечают, что украинские акции, торгующиеся на Варшавской бирже, во вторник снизились. «Кернел» потерял 0,48%, «Астарта» упала на 0,50%.На Лондонской бирже наблюдалась смешанная динамика. Ferrexpo привлек внимание, прибавив 3,28%. МХП (+0,73%) и JKX Oil & Gas (+1,02%) выросли, а Cadogan (-2,99%) и Regal (-3,85%) закрылись падением.