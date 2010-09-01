Эксперт: мировые фондовые рынки показали незначительный рост

Мировые фондовые рынки по итогам вчерашних торгов показали незначительный рост - менее 0,1%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс DJ Stoxx 600 во вторник, 31 августа, закрылся на отметке 251 пункт. Индекс S&P 500 остановился на отметке 1049 пунктов, а индекс DJIA при закрытии составил 10015 пунктов.

Как отметил Д.БЕЛОВ, несмотря на оптимизм, вызванный публикацией данных о рынке недвижимости США (рост цен на 1% в июне) и о настроениях потребителей (индекс потребительских настроений от Conference Board превзошел ожидания, зафиксировав значение в 53,5 пункта в августе), рынки не смогли показать существенный рост. Причиной этого стала публикация стенограммы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), состоявшегося 10 августа. Заседание Комитета показало, что между его членами существуют значительные разногласия по поводу будущего развития экономики США.

В то же время, сообщил аналитик, азиатские рынки зафиксировали рост на фоне данных об индексе закупок в Китае. В августе значение индекса составило 51,7 пункта, что говорит о росте производственной активности. К тому же данный показатель улучшился по сравнению с июлем, что является аргументом в пользу сценария о лишь постепенном охлаждении второй по величине экономике мира. Индекс Nikkei 225 вчера вырос на 1,2%, индекс Hang Seng - на 0,1%.

По информации Д.БЕЛОВА, сегодня в 15:15 по киевскому времени выйдут данные от компании ADP по количеству созданных рабочих мест в частном секторе США в августе. Участники рынка ожидают создания 15 тыс. рабочих мест по сравнению с 42 тыс. в июле. В 17:00 выходят данные о производственной активности от Института управления поставками (индекс ISM). Рынок ожидает падения индекса с 55,5 пункта в июле до 52,7 пункта в августе.