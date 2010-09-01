Эксперт: правительство завершило процесс выпуска НДС-облигаций

Правительство Украины, с выпуском четвертого транша, завершило процесс выпуска НДС-облигаций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что общий объем эмиссии составил 16,4 млрд. грн. Бумаги должны появиться на рынке к началу следующей недели. Аналитик рекомендует покупать облигации второго, третьего и четвертого траншей с доходностью 15-17%, которые на данный момент могут стать наиболее ликвидными инструментами на внутреннем рынке Украины.

По мнению С.ФУРСЫ, НДС-облигации выглядят более привлекательно по отношению как к ОВГЗ, так и к суверенным еврооблигациям. На данный момент доходность еврооблигаций со сроком обращения 2-3 года составляет около 5%. Стоимость годовой страховки украинского гривневого риска составляет около 7%. Таким образом, НДС-ОВГЗ на первоначальном этапе будут предлагать премию порядка 400 пунктов к суверенной кривой еврооблигаций и около 200-250 пунктов к кривой доходности ОВГЗ, прогнозирует аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 31 августа т.г. осуществило выпуск четвертого транша облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость на сумму 6 млрд. 41 млн. 548 тыс. грн.

Выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации – 1 000 грн. Выплата дохода и амортизации осуществляется 1 марта 2011 года, 30 августа 2011 года, 28 февраля 2012 года, 28 августа 2012 года, 26 февраля 2013 года, 27 августа 2013 года, 25 февраля 2014 года, 26 августа 2014 года, 24 февраля 2015 года, 25 августа 2015 года. Дата полного погашения облигаций – 25 августа 2015 года.

Международный идентификационный номер ценных бумаг отмеченного выпуска облигаций – UА4000083059.

Справка УНИАН. НДС-облигации выпускаются для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.