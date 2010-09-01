Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 сентября, повысился на 0,18% – до 794,27 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 660 млн. 277 тыс. грн., при этом около 640 млн. грн. пришлось на государственные долговые бумаги.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,79% – до 1995,19 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 102 млн. 190 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 908 тыс. грн.