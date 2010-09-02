80% «Киевгорстроя» было реализовано в 2009 году за 114 млн. грн.

Пакет акций «Киевгорстроя» в размере 80% уставного фонда был реализован на аукционе на украинской универсальной торговой бирже 27 июня 2009 года за 114 млн. 75 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты проведенной Госкомиссией проверки.

Д. ТЕВЕЛЕВ сказал, что в аукционе принимали участие два участника, одним из которых была «Финансовая компания «Новый регион», которая и была признана победителем данного конкурса.

По словам председателя ГКЦБФР, заявленная компанией сумма за пакет акций «Киевгорстроя» была перечислена на счет Киевской городской администрации с июня по сентябрь 2009 года. Уже 1 октября 2009 года представителями Киевской горадминистрации было подписано передаточное распоряжение на перерегистрацию акций «Киевгорстроя» на нового собственника. Однако, как отметил Д.ТЕВЕЛЕВ, регистратор «Киевгорстроя» компания «Терминал-реестр» получил соответствующее предписание 30 июня 2010 года и уже 2 июля им были выполнены все действия по перерегистрации акций компании. В тот же день акции компании были обездвижены у хранителя «Фондовый союз «Украина».

Как сообщал УНИАН, номинальным держателем пакета акций в размере 52 953 730 штук, что составляет 80,0649% от общего количества голосующих акций в уставном капитале АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» по состоянию на 16 августа т.г. является ООО «Фондовый союз «Украина».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.