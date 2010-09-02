Эксперт: рынки акций вчера росли на фоне позитивных данных из Китая

Мировые рынки акций росли в течение вчерашнего дня на фоне позитивных данных о производстве в Китае.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, индекс Украинской биржи торговался подавляющую часть вчерашнего дня в нисходящем тренде, но под конец торговой сессии показал значительный рост после публикации данных о производстве в США. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) вырос с 55,5 пункта в июле до 56,3 пункта в августе. Это также превысило консенсус-прогноз в 52,7 пункта, опубликованный Bloomberg.

Аналитик отметил, что к концу торговой сессии в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался на 2,2% выше открытия, индекс S&P 500 вырос на 2,6%, а индекс Dow Jones прибавил 2,3%. На Украинской бирже Полтавский ГОК и «Азовсталь» вчера лидировали среди ликвидных акций, показав рост на 2,8% и 1,9% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 сентября, повысился на 0,18% – до 794,27 пункта. Общий объем торгов составил 660 млн. 277 тыс. грн., при этом около 640 млн. грн. пришлось на государственные долговые бумаги.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,79% – до 1995,19 пункта. Общий объем торгов составил 102 млн. 190 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 908 тыс. грн.