Эксперты: украинские акции выросли благодаря росту производства в США и Китае

Украинские фондовые индексы в среду, 2 сентября, закрылись «в плюсе», причиной чему стали данные о росте промышленного производства в США и Китае.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс Украинской биржи в среду открылся падением котировок на фоне худших, чем ожидалось, показателей розничных продаж в Германии, но ближе к закрытию сессии с открытием американских торговых площадок цены пошли вверх. Объем торгов на бирже был умеренным. Особенно выросли акции «Захидэнерго», цена на которые взлетела на 14,97% на новостях о том, что Фонд госимущества собирается ускорить процесс приватизации энергогенерирующих компаний.

Аналитики также отмечают, что «Центрэнерго» в среду прибавило 1,68%. Из-за новостей об увеличении объемов производства акции сталелитейных компаний закрылись в «зеленой зоне». Алчевский меткомбинат прибавил 1,55%, «Азовсталь» - 1,86%, Енакиевский метзавод - 1,10%. Коксохимические предприятия и банки продемонстрировали незначительный рост. Авдеевский и Ясиновский КХЗ поднялись на 0,42% и 0,03% соответственно. «Райффайзен банк Аваль» повысился на 0,32%, «Укрсоцбанк» - на 0,86%. «Мотор Сич» (+0,35) и «Укрнафта» (+0,58%) также закрылись в плюсе. «Укртелеком» (-0,18%) стал единственной голубой фишкой, закончившей день в красной зоне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 1 сентября, повысился на 0,18% – до 794,27 пункта. Общий объем торгов составил 660 млн. 277 тыс. грн., при этом около 640 млн. грн. пришлось на государственные долговые бумаги.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,79% – до 1995,19 пункта. Общий объем торгов составил 102 млн. 190 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 908 тыс. грн.