Эксперты: активность торгов еврооблигациями в среду была высокой

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций в среду, 1 сентября, была высокой.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, много сделок в среду заключалось по длинным суверенным выпускам, однако цены в целом не изменились. Хорошим спросом пользовались облигации «Нафтогаза», которые к закрытию выросли на 0,375 пункта. В корпоративном секторе инвесторы интересовались бондами «Альфа банка Украина» и «Азовстали» - обе бумаги выросли. Много сделок прошло также по облигациям МХП и ДТЭК, которые немного прибавили в цене.

По информации аналитиков, среди украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, котировки акции нефтегазовых компаний в среду выросли. Лидером здесь стал JKX Oil & Gas, поднявшийся на 3,75%. Regal вырос на 0,8%, Cadogan - на 1,54%. В свою очередь, Ferrexpo прибавил 0,84%. Что же касается предприятий пищевой промышленности, то «Кернел» вырос на 0,49%, в то время как акции «Астарты» и МХП упали на 1,38% и 0,43% соответственно.