Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,93%, «Украинской биржи» снизился на 0,05%
19:48, 02 сентября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 сентября, повысился на 0,93% – до 801,63 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 329 млн. 192 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,05% – до 1994,13 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 94 млн. 643 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 167 тыс. грн.
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