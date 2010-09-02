Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,93%, «Украинской биржи» снизился на 0,05%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 сентября, повысился на 0,93% – до 801,63 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 329 млн. 192 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,05% – до 1994,13 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 94 млн. 643 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 167 тыс. грн.