Эксперт: динамика цен на украинском рынке акций будет определяться внешними факторами

Дальнейшая динамика цен на украинском рынке акций будет определяться внешними факторами.

Об этом сообщила в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, торги на отечественном рынке акций в течение первых осенних дней проходили довольно спокойно, индекс UX фактически не изменился по отношению к уровню закрытия 31 августа. С учетом сегодняшнего значения по состоянию на 11.00 индекс UX поднялся всего на 0,22% до 1994,13 пункта.

Аналитик отметила, что «выходившая накануне макроэкономическая статистика в США и Европе оказывалась преимущественно нейтральной и не влияла глобально на настроения инвесторов». В целом рынки живут ожиданиями сегодняшней статистики по рынку труда США за август (прогноз минус 100 тыс.) и значения индекса деловой активности (ISM) в непроизводственной сфере за август (ожидание рынка 53 на фоне 54,3 пункта в июле).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 сентября, вырос на 0,93% – до 801,63 пункта. Общий объем торгов составил 329 млн. 192 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,05% – до 1994,13 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 643 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 167 тыс. грн.