Эксперт: фондовые рынки ожидают публикацию данных по безработице в США

Фондовые рынки в течение вчерашнего дня торговались в боковом тренде в ожидании окончательных данных по безработице в США, которые будут опубликованы сегодня.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в четверг, 2 сентября, из США поступили противоречивые данные. Первичные заявки на пособия по безработице по состоянию на 28 августа составили 472 тыс., что меньше ожидавшихся 475 тыс. Однако показатель за предыдущую неделю при этом был пересмотрен в сторону повышения с 473 тыс. до 478 тыс. Промышленные заказы выросли на 0,1%, что оказалось немного ниже ожиданий.

Д.БЕЛОВ отметил, что участники торгов на Украинской бирже были осторожными накануне публикации американских данных и решили зафиксировать прибыль. В конце торгового дня, после выпуска данных в США, рынок пошел вверх, но очень осторожно. К концу вчерашнего оргового дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,1%. Индекс S&P 500 показывал рост на 0,4%, а DJIA прибавил менее 0,1%. На Украинской бирже «Укрсоцбанк» стал лидером роста, увеличив стоимость акций на 1,5%. При этом котировки «Захидэнерго» сильно упали (-12,1%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 сентября, вырос на 0,93% – до 801,63 пункта. Общий объем торгов составил 329 млн. 192 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,05% – до 1994,13 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 643 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 167 тыс. грн.