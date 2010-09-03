Phoenix Capital: на иностранных биржах выросли акции украинского пищепрома

На иностранных фондовых биржах в четверг, 2 сентября, росли акции украинских компаний пищевой промышленности.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции «Астарты» вчера прибавили 3,16%, «Мироновского хлебопродукта» - 0,07%. Среди компаний нефтегазового сектора Regal вырос на 3,97%, JKX снизился на 0,29%, Cadogan в цене не изменился. Ferrexpo продолжил рост, прибавив 1,49%.

Как отмечают аналитики, на украинском рынке еврооблигаций в четверг активность была умеренной. Суверенные выпуски и «Нафтогаз» в цене не изменились. «Метинвест» прибавил около половины пункта, а облигации «Мироновского хлебопродукта» выросли на 0,375 пункта. «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк» торговались лучше ранка, прибавив 4-5 пунктов после существенного падения цен днем ранее. «Альфа банк Украина» поднялся на один пункт, а «УкрСиббанк» в цене не изменился.