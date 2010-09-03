Эксперт: в США вышли неоднозначные данные, но с перевесом в позитивную сторону

Из США на фондовые рынки в течение вчерашнего дня поступали неоднозначные данные, но все же с перевесом в позитивную сторону.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что в четверг, 2 сентября, мировые фондовые рынки закрылись ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 0,9%, остановившись на отметке 1090 пунктов. Индекс DJIA зафиксировал рост на 0,5%, достигнув 10320 пунктов. Индекс DJ Stoxx закрылся без изменений.

Как сообщил Д.БЕЛОВ, в США неожиданный рост на 5,2% в июле показали сделки по продаже домов, находящиеся в процессе оформления. Консенсус-прогноз предполагал их падение на 1%, учитывая, что в предыдущем месяце падение составило 2,8%. На этом фоне особым спросом на американских биржах пользовались акции строительных компаний, которые показали рост котировок на 2-2,5%.

По словам аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени участники рынка получат исчерпывающую статистику по рынку труда в США. Согласно данным консенсус-прогноза, количество рабочих мест в экономике, за исключением сельскохозяйственного сектора, в августе должно сократиться на 105 тыс., что меньше сокращения на 131 тыс. в июле. Уровень безработицы в августе, согласно ожиданиям, должен составить 9,6%, повысившись на 0,1 пункта. В 17:00 будет опубликован индекс непромышленного сектора экономики от Института управления поставками (ISM). В августе ожидается падение индекса на 1,1 пункта - до 53,2 пункта.