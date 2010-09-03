Эксперты: украинский фондовый рынок в четверг торговался в боковом тренде

Украинский фондовый рынок в четверг, 2 сентября, торговался в боковом тренде.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи колебался в течение вчерашнего дня и закрылся в незначительном минусе. Объем торгов был умеренным. После рекордного роста днем ранее акции «Захидэнерго» упали на 12,14%. «Укрсоцбанк» торговался лучше рынка, по итогам дня прибавив 1,49%. «Центрэнерго» (+0,53%) также существенно подросло.

По информации аналитиков, акции металлургов в четверг прибавили в цене. Алчевский меткомбинат поднялся на 0,06%, «Азовсталь» - на 0,11%, Eнакиевский метзавод – на 0,21%. При этом бумаги производителей кокса снизились. Авдеевский коксохим потерял 0,69%, Ясиновский КХЗ - 0,11%. «Мотор Сич» (-0,34%), «Укрнафта» (-0,13%) и «Укртелеком» (-0,47%) также упали в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 2 сентября, вырос на 0,93% – до 801,63 пункта. Общий объем торгов составил 329 млн. 192 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,05% – до 1994,13 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 643 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. 167 тыс. грн.