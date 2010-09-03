Поступления от приватизации составляют 8% годового плана

Поступления от приватизации с начала года, по состоянию на 3 сентября (по оперативным данным), составили 511 млн. 605 тыс. грн., что составляет около 8% от годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества. Как отметили в ФГИ, за этот же период в госбюджет было перечислено 511 млн. 444 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации составляет 10 млрд. 266 млн. грн. Однако, в соответствии с внесенными законом Украины от 8 июля т.г. измениями, размер поступлений от приватизации был сокращен до 6 млрд. 350 млн. грн.