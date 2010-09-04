Astrum: позитивные новости с рынка труда США обеспечили рост фондовых бирж

Позитивные новости с рынка труда США обеспечили рост фондовых индексов во всем мире в пятницу, 3 августа.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что в августе количество новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора сократилось на 54 тыс., что оказалось ниже ожидаемого сокращения на 105 тыс. Кроме того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены с сокращения на 131 тыс. до 54 тыс. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 67 тыс., что превысило ожидаемое значение в 40 тыс. Пересмотренные данные за июль свидетельствуют о росте на 107 тыс., по сравнению с ранее объявленными 71 тыс.

По информации аналитика, в пятницу, к концу торгового дня в Киеве, европейский индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1%, индексы S&P 500 и DJIA торговались повышением на 0,7%. Индекс Украинской биржи торговался в узком диапазоне 1980-1995 пунктов в течение дня до оглашения макроэкономических данных в США. «Азовсталь» и «Житомироблэнерго» стали лидерами роста, повысившись на 2,7% и 3,6% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 3 сентября, вырос на 0,67% – до 806,98 пункта. Общий объем торгов составил 75 млн. 893 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,85% – до 2011,03 пункта. Общий объем торгов составил 117 млн. 890 тыс. грн., из них на срочном рынке – 19 млн. 610 тыс. грн.