ДТЭК увеличил свою долю в структуре АК «Киевэнерго» до 24,9%

ДТЭК увеличил свою долю в структуре акционерного капитала АК «Киевэнерго» до 24,9%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, организатором сделки выступила инвестиционная компания «Альтана Капитал». Сумма сделки не раскрывается.

Комментируя данное событие, генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО заявил: «ДТЭК заинтересован в увеличении доли в акционерном капитале АК «Киевэнерго» через покупку акций на открытом рынке и участие в будущей приватизации. Мы нацелены на стратегическое партнёрство и готовы передать опыт модернизации генерирующих мощностей, совершенствования бизнес-процессов, реструктуризации системы управления. Мы готовы обсуждать возможность привлечения инвестиций для ремонта изношенных фондов и внедрения новых технологий, которые необходимы столичному предприятию для качественного обеспечения киевлян теплом и светом».

*** ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,5% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: Востокэнерго – 25,3%, Днепроэнерго – 20,5%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок передачи и продажи электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2009 году составила 7,7%.

АК «Киевэнерго» - акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения города Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 Гвт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8,6 тыс. ГКал/год. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяжностью 2,3 тыс. км.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".