«Сократ»: на прошлой неделе котировки украинских кредитно-дефолтных свопов снизились

В течение прошлой недели котировки украинских кредитно-дефолтных свопов (КДС) сбавили темпы роста, начатого две недели назад, а к концу недели даже показали снижение на 13,5 пунктов (на 2,4%), достигнув 544 пунктов.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном ведущим аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

Аналитик также отмечает, что снижение котировок КДС коснулось также крупнейшей страны региона - котировки российских КДС упали на 8,1%.

По информации С.КАРТАВЫХ, прошедшая неделя началась достаточно спокойно для украинских еврооблигаций, что было связано с выходным днем для банков Великобритании в понедельник. Однако к концу недели котировки украинских евробондов выросли в среднем на 100 б.п. В результате, доходности по всей ширине суверенной кривой упали на 20-40 б.п. К концу недели доходности по коротким выпускам Украина-11, 12 и 13 находились на уровне 5,3%-5,6%.

Квазисуверенные евробонды также пользовались повышенным спросом у инвесторов. Доходности упали в среднем на 15 б.п. При этом выпуск Укрэксимбанка-16 показал наибольшее падение доходности - 36 б.п. Примечательно, что столичный выпуск с погашением в 2011 г. на этой неделе остался без изменений после падения доходности на протяжении предыдущих двух недель.

Банковские евробонды выросли в цене в среднем на 30 б.п., однако бумаги Приватбанка-16 упали в цене на 180 б.п. на фоне ожиданий продолжения обращения этих бумаг до даты погашения в 2016 г., вместо возможного досрочного погашения бумаги эмитентом.

В корпоративном сегменте выпуск Азовстали-11 продолжил привлекать внимание. Доходность бумаг этого эмитента с хорошими показателями кредитоспособности продолжила бить рекорды, на этой неделе опустившись ниже 7% на фоне приближающейся даты погашения (28 февраля 2011 г.). В остальном торги проходили в умеренном темпе, что повлекло незначительные колебания цен и доходностей. Выпуск Киевстара-12 подешевел на 25 б.п. и доходность выросла с 7,6% до 7,7%.