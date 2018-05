«Прикарпатьеоблэнерго» продано двум кипрским компаниям

Владельцами государственного пакета акций энергооснабжающей компании ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (г. Ивано-Франковск), реализованного Фондом государственного имущества на торгах в августе этого года, стали Zokatitni Enterprises Ltd Miosaria Commercial Ltd (обе - Кипр).

Об этом сказано в сообщении общества, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Zokatitni Enterprises стала владельцем пакета в размере 12,5104%, Miosaria Commercial - 12,5105%.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2010 года Фонд государственного имущества продал ООО "Магнум-капитал" (г. Киев) 25,021% акций энергоснабжающей компании «Прикарпатьеоблэнерго» за 86 млн. 364 тыс. 226,5486 грн. Соответствующий государственный пакет акций был реализован на биржевых торгах на «Украинской бирже» в Киеве. Фонд продал 25,931 млн. акций (номиналом 0,25 грн.) по цене 3,3306 грн за акцию.

Справка УНИАН. ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций «Прикарпатьеоблэнерго» принадлежат государству и переданы в уставной фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские компании Lex Perfecta Ltd и Margaroza Commercial Ltd которые владеют пакетами по 24,99. а также Kerelio Commercial Ltd – 12,719% акций.

«Прикарпатьеоблэнерго» в 2009 году увеличило прибыль на 12,3% по сравнению с 2008 годом – до 70,327 млн. грн.