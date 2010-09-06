Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 6 сентября, повысился на 0,25% – до 808,97 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 46 млн. 173 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,22% – до 2015,49 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 61 млн. 687 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 622 тыс. грн.