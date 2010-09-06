«Альтана Капитал» подключается к депозитарной системе Нацбанка

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» оформила разрешение на подключение к депозитарию Национального Банка Украины.

Об этом агентству УНИАН сообщили в компании.

Таким образом, говорится в сообщении, «Альтана Капитал» получила право на осуществление транзакций с государственными ценными бумагами (НДС-облигации, ОВГЗ). Это вторая компания – небанковское учреждение в Донецкой области, получившая доступ к работе с государственными ЦБ.

Начальник отдела инвестиционного банкинга компании Елена ПОМАЗАН отмечает: «Благодаря подключению к депозитарию НБУ мы можем осуществлять расчеты по НДС-облигациям с нашими клиентами «день в день» и быть уверенными в успешном операционном завершении сделок. Необходимо также добавить, что Альтана Капитал ведет активные переговоры с крупнейшими иностранными инвестфондами на предмет их участия в приобретении крупных пакетов НДС-облигаций отечественных компаний. Успешная реализация подобных проектов позволит обеспечить украинские компании-эмитенты необходимыми для дальнейшего развития финансовыми ресурсами».

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании «Альтана Капитал» являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, Интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил $2,5 млрд., в 2008 - $3,38 млрд., в 2009 – $1,44 млрд.

По итогам 2009 г. компания заняла 3-е место по объемам торгов акциями на ПФТС.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Украинской Биржи, Фондовой биржи «Иннэкс», а также Фондовой биржи «Перспектива».