Эксперты: сентябрь принес рост на фондовые рынки

Сентябрь принес рост на фондовые рынки.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что фондовые площадки США начали уверенный рост, начиная с 1 сентября. За прошедшую неделю индекс S&P 500 прибавил 4,9%, достигнув отметки 1104,5 пункта, а DJIA вырос на 4,1% до 10447 пунктов. Старт росту был дан после выхода позитивных данных по индексам производственной активности в США и Китае в августе. Эти данные утихомирили разговоры о новой рецессии и возможном сценарии «жесткой посадки» китайской экономики.

По словам аналитиков, поддержку росту оказали и данные с рынка труда, которые выходили на протяжении четверга-пятницы и впервые за долгое время не разочаровали рынок. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 28 августа составили 472 тыс., что меньше ожидавшихся 475 тыс. Уровень безработицы в США по итогам августа совпал с ожиданиями рынка и составил 9,6%.

При этом, отмечают аналитики, прирост рабочих мест в частном секторе превысил рыночные ожидания, что было воспринято рынком как сигнал к восстановлению. В августе количество новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора сократилось на 54 тыс., что оказалось ниже ожидавшегося сокращения на 105 тыс. Кроме того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены с сокращения на 131 тыс. до 54 тыс. Количество рабочих мест в частном секторе в августе выросло на 67 тыс., что превысило ожидавшееся значение в 40 тыс. При этом пересмотренные данные за июль свидетельствуют о росте на 107 тыс. (по сравнению с ранее объявленными 71 тыс.).

По информации аналитиков, рост фондовых рынков привел к падению стоимости американских казначейских обязательств и росту аппетита инвесторов к риску. Доходность десятилетних Treasuries за неделю выросла на 23 пункта до 2,7%, двухлетних – на 4 пункта до 0,51%. При этом выросли покупки суверенных долгов развивающихся рынков. Спрэд индекса EMBI+ Global за неделю сузился на 21 пункт (7%) до 276 пунктов. При этом наблюдается продолжение тенденции удешевления стоимости долларового фондирования. Шестимесячный LIBOR продолжил снижение с локального максимума в мае 2010 года на уровне 0,75%, опустившись до отметки 0,49%. Устойчивый тренд по снижению стоимости фондирования поддерживает спрос на фондовых площадках как в США, так и на развивающихся рынках.