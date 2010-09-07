Phoenix Capital: украинские фондовые площадки немного выросли, следуя за рынками Европы

Украинские фондовые площадки в понедельник, 6 сентября, показали небольшой рост, следуя за рынками Европы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи в понедельник вырос, но торговля на этой площадке была ослаблена из-за выходного на американских фондовых рынках в связи с празднованием Дня труда. «Укрнафта» показала один из наибольших приростов по итогам дня. Бумаги банковского и коксохимического сектора также показали хорошие результаты. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 0,75%, «Укрсоцбанк» - на 0,70%, Авдеевский коксохим – на 0,74%, Ясиновский КХЗ – на 0,81%. Акции металлургических компаний показали разнонаправленную динамику: Алчевский металлургический комбинат вырос на 0,06%, «Азовстали» упала на 0,27%, Енакиевский метзавод снизился на 0,67%. «Центрэнерго» (-0,79%) и «Укртелеком» (-0,19%) закончили торговую сессию в минусе.

По информации аналитиков, украинские акции на международных рынках в понедельник торговались разнонаправленно. Ferrexpo (-2,5%) торговалось хуже всего по сравнению с другими бумагами, имеющими листинг на Лондонской бирже. JKX Oil & Gas упал на 0,83%, в то время как Regal (+0,73%), Cadogan (+1,52%) и МХП (+0,73%) закрылись «в плюсе». На Варшавской бирже акции Астарты выросли на 2,9%, а бумаги «Кернела» упали в цене на 2,02%.

Аналитики также отмечают, что торговая активность на украинском рынке еврооблигаций в понедельник была низкой по причине того, что американские торговые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 6 сентября, вырос на 0,25% – до 808,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 46 млн. 173 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,22% – до 2015,49 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 687 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 622 тыс. грн.