Эксперт: фондовые рынки в понедельник зафиксировали повышение котировок

Фондовые рынки в понедельник, 6 сентября, зафиксировали повышение котировок.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, индекс DJ Stoxx 600 в понедельник прибавил 0,2%. Американские рынки не работали в связи с праздником Дня труда.

Аналитик подчеркнул, что отсутствие каких-либо значительных новостей в течение вчерашнего дня привело к вялой динамике торгов на фондовых площадках. В конце дня рынкам стало известно о новом плане Барака ОБАМЫ по поддержке экономики. Президент США предложил потратить 50 млрд. долларов на модернизацию 150 тыс. миль дорог, 150 миль взлетных полос в аэропортах и 4 тыс. миль железных дорог, что должно стимулировать создание новых рабочих мест. Этот план, рассчитанный на 6 лет, является частью более обширной программы, которая будет озвучена в среду.

По словам Д.БЕЛОВА, сегодня не ожидается выхода важных макроэкономических данных в мире.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 6 сентября, вырос на 0,25% – до 808,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 46 млн. 173 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,22% – до 2015,49 пункта. Общий объем торгов составил 61 млн. 687 тыс. грн., из них на срочном рынке – 7 млн. 622 тыс. грн.