Эксперт: во вторник активность торгов на украинском рынке еврооблигаций была низкой

Во вторник, 7 сентября, активность торгов на украинском рынке еврооблигаций оставалась низкой.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном специалистом отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Константином КУЧЕРЕНКО.

Как отмечается в отчете, рынок открылся без изменений, находясь близко к уровням закрытия понедельника. Однако уже после обеда суверенные бумаги "Украина-2017" котировались на уровне 99/100 с доходностью к погашению 6,75-6,93%. Квазисуверенные бумаги "Нафтогаз-2014" торговались немного ниже – в диапазоне 110/110,75, что подразумевает доходность на уровне 6,4%-6,6%.

По мнению аналитика, это связано с тем, что ожидаются новые выпуски бондов как в суверенном, так и в корпоративном секторе, что приведет к дополнительному предложению на рынке.

Из украинских эмитентов о планах выпустить еврооблигации сообщила компания «Кернел».