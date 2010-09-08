Эксперты: негативные настроения вчера преобладали на украинских фондовых площадках

Негативные настроения в ходе вчерашних торгов преобладали на украинских фондовых площадках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, большинство ликвидных акций на Украинской бирже во вторник, 7 сентября, упало в цене, в том числе бумаги металлургов и банков. Алчевский меткомбинат потерял 1,63%, «Азовсталь - 2,09%, Eнакиевский метзавод - 1,35%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,53%, «Укрсоцбанк» - 1,47%. Ясиновский КХЗ оказался среди аутсайдеров, потеряв 2,40%.

Аналитики отмечают, что инвесторы вчера фиксировали прибыли и по другим бумагам, включая «Центрэнерго» (-1,42%), «Мотор Сич» (-0,93%) и «Укрнафту» (-1,19%). «Укртелеком» (+0,14%), Авдеевский КХЗ (+0,02%) и «Захидэенерго» (+0,02%) удержались в зеленой зоне.

Как сообщал УНИАН, Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 7 сентября, снизился на 0,53% – до 804,72 пункта. Общий объем торгов составил 198 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 0,93% – до 1996,68 пункта. Общий объем торгов составил 72 млн. 205 тыс. грн., из них на срочном рынке – 16 млн. 805 тыс. грн.