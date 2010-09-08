Astrum: мировые фондовые рынки во вторник зафиксировали падение индексов

Мировые фондовые рынки во вторник, 7 сентября, зафиксировали падение индексов. Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, индекс DJIA вчера утратил чуть более 1%, остановившись на отметке 10341 пункт. Индекс S&P 500 снизился на 1,1% до 1092 пунктов. Европейский индекс DJ Stoxx 600 закрылся падением на 0,5%.

Как отметил Д.БЕЛОВ, авторитетное издание Wall Street Journal сообщило, что европейские банки могут столкнуться с необходимостью вливания дополнительного капитала в связи с тем, что на их балансах больше суверенных облигаций, чем предполагалось ранее. В результате европейские банки во вторник лидировали в падении на фондовых площадках. На фоне отсутствия местных новостей эти негативные настроения перенеслись и на американские рынки.

Аналитик также сообщил, что азиатские рынки вчера падали на фоне повышения иены до 15-летнего максимума, что негативно сказывается на экспортном секторе экономики Японии. В результате индекс Nikkei 225 снизился на 2,2%, Hang Seng утратил 1,4%.

По словам Д.БЕЛОВА, сегодня в 21:00 по киевскому времени будет опубликована «Бежевая книга» - отчет ФРС США об экономическом развитии. В 22:00 появятся данные об объеме потребительских кредитов в США в июле. Участники рынка ожидают сокращения объемов потребительских кредитов на 4,5 млрд. долларов.