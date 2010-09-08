Phoenix Capital: на рынке еврооблигаций во вторник активность была низкой

На украинском рынке еврооблигаций во вторник, 7 сентября, активность была низкой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, «Нафтогаз» вчера потерял около половины пункта, а длинные суверенные выпуски снизились на четверть пункта. В корпоративном секторе цены в целом не изменились, а наибольшим спросом пользовались облигации ПУМБ, «Азовстали» и «Укрэксимбанка». ДТЭК немного просела, а «Метинвест» торговался без изменения цены.

Как сообщают аналитики, украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, закончили вчерашний день в плюсе. «Астарта» выросла на 4,4%, «Кернел» прибавил 0,33%. Среди акций, зарегистрированных на Лондонской бирже, только JKX Oil & Gas (+0,42%) поднялся в цене. Cadogan (-1,49%) и МХП (-1,08%) торговались в красной зоне. Ferrexpo просел на 2,37%.