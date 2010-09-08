Эксперты: украинские суверенные бумаги являются переоцененными

Украинские суверенные бумаги являются переоцененными с учетом фундаментальных показателей страны.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, по сравнению с суверенными еврооблигациями стран СНГ, дебютный выпуск облигаций Беларуси является привлекательной торговой идеей. В данный момент Беларусь-15 торгуется по цене 102,3%. Доходность выпуска снизилась до 8,2%, в то время как доходность Украины-16 составляет 6,5%. Разница в доходности, по мнению аналитиков, не соотносится с фундаментальными показателями двух стран и должна измениться в среднесрочном периоде.

В обзоре говорится, что сильная экономическая статистика из США способствовала восстановлению спроса на рисковые активы, к которым относятся и еврооблигации Украины. Однако в случае появления признаков второй волны кризиса украинский рынок еврооблигаций снова уйдет в минус.

Аналитики сообщают, что украинские еврооблигации росли в цене в течение прошлой недели. Больше всего сделок заключалось по суверенным выпускам - краткосрочные бумаги выросли на 0,5 процентных пункта, а долгосрочные прибавили 1,5 пункта. При восстановлении спроса на суверенные бонды выросли короткие облигации Киева. Наиболее волатильными на прошлой неделе были облигации Укрэксимбанк-16: их цена снизилась до 94,5% номинала, однако вскоре бумага отыграла падение.