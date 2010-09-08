Эксперт: торги на украинском фондовом рынке прошли в переменчивых тонах

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 8 сентября, проходили «в переменчивых тонах», хотя позиции покупателей в конечном счете оказались сильнее.

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «общая активность игроков сегодня соответствовала среднему уровню».

Как отметил А.КУШНАРЕВ, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, индекс Украинской биржи в среду открылся небольшим гэпом вверх, однако оптимизм участников рынка быстро иссяк, и уже к 11:00 котировки акций ведущих эмитентов торговались в отрицательной зоне. На мировых площадках накануне преобладали пессимистичные настроения, вызванные новыми финансовыми проблемами в европейском банковском секторе, а также падением цен на основных рынках сырья. В этих условиях зарубежные игроки предпочли закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль, полученную на прошлой неделе. Открытие российских и европейских бирж утром также прошло в минусе.

Тем не менее, сказал аналитик, «к обеду рынок выбрался на положительную территорию и смог закрепиться в ней, чему способствовала перемена настроений на мировых площадках на фоне сообщения об успешном размещении португальских государственных облигаций на общую сумму свыше 1 млрд. долларов». Ввиду того, что во второй половине дня важной зарубежной макростатистики не выходило, фондовый индикатор вскоре перешел в боковое движение, которое в целом сохранилось до конца сессии.

По информации А.КУШНАРЕВА, максимальный рост среди ликвидных эмитентов продемонстрировали бумаги "Стирола", подорожавшие на фоне увеличения объемов производства на предприятии после недавнего ввода в эксплуатацию нового промышленного агрегата и хорошей конъюнктуры на рынке минеральных удобрений. Лучше рынка выглядели акции вагоностроительного сектора и железорудных предприятий. Отрицательную динамику показали акции шахты "Красноармейской-Западной №1" (‑0,53%), банка "Форум" (-0,28%) и ряд низколиквидных бумаг.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 сентября, вырос на 0,22% – до 806,50 пункта. Общий объем торгов составил 43 млн. 318 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,88% – до 2014,25 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 734 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. грн.