Минфин разместил ОВГЗ на 453 млн. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся 7 сентября, в бюджет привлечено 452,75 млн. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 15 декабря 2010 года – на сумму 147,33 млн. грн. с уровнем доходности 6,75% годовых, 20 апреля 2011 года – на сумму 108,665 млн. грн. с доходностью 9,5% годовых, 7 августа 2013 года – на сумму 196,775 млн. грн. с доходностью 12% годовых. Облигации со сроком погашения 21 марта 2013 года проданы не были.