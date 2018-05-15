Инвесторы проявили излишний пессимизм. Излишний?..

С началом осени экономика США порадовала неожиданно хорошей статистикой. Результаты не заставили себя ждать: снова вернулась уверенность инвесторов в перспективах мировой экономики, они начали покупать ценные бумаги, и, соответственно, фондовые рынки в первые дни сентября продемонстрировали долгожданный рост.

Как отмечают аналитики компании Astrum Investment Management, фондовые площадки США начали уверенный рост, начиная с 1 сентября. За прошедшую неделю индекс S&P 500 прибавил 4,9%, достигнув отметки 1104,5 пункта, а DJIA вырос на 4,1% до 10447 пунктов. Старт росту был дан после выхода позитивных данных по индексам производственной активности в США, а также в Китае в августе. Эти данные утихомирили разговоры о новой рецессии и возможном сценарии «жесткой посадки» китайской экономики. Поддержку росту оказали и данные с рынка труда США, которые выходили на протяжении прошлых четверга-пятницы и впервые за долгое время не разочаровали рынок. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 28 августа составили 472 тыс., что меньше ожидавшихся 475 тыс. Уровень безработицы в США по итогам августа совпал с ожиданиями рынка и составил 9,6%. При этом прирост рабочих мест в частном секторе превысил рыночные ожидания, что было воспринято рынком как сигнал к восстановлению.

Азиатская экономика также прибавила «плюс» к настроениям игроков фондового рынка, у которых в конце лета появились небезосновательные опасения по поводу этого континента. Под влиянием макроэкономических данных из США и Китая в первый день осени выросли все мировые рынки ценных бумаг, в том числе украинский. Индекс ПФТС 1 сентября повысился на 0,18% – до 794,27 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,79% – до 1995,19 пункта.

Мировые фондовые рынки 2 сентября получили несколько неопределенную, относительно дальнейшего направления их движения, информацию. Тем не менее, в результате они показали рост, так как положительные данные значительно перевесили некоторый негатив.

По словам аналитика компании Astrum Investment Management Дениса Белова, фондовые рынки 2 сентября торговались в боковом тренде в ожидании окончательных данных по безработице в США. В этот день из США поступили противоречивые данные. Первичные заявки на пособие по безработице по состоянию на 28 августа т.г. составили 472 тыс., что меньше ожидавшихся 475 тыс. Однако показатель за предыдущую неделю при этом был пересмотрен в сторону повышения с 473 тыс. до 478 тыс. Промышленные заказы выросли на 0,1%, что оказалось немного ниже ожиданий. Неожиданный рост на 5,2% в июле показали сделки по продаже домов, находящиеся в процессе оформления. Консенсус-прогноз предполагал их падение на 1%, учитывая, что в предыдущем месяце падение составило 2,8%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 2 сентября вырос на 0,93% – до 801,63 пункта. Индекс Украинской биржи снизился на 0,05% – до 1994,13 пункта.

Как подчеркнула начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, торги на отечественном рынке акций в течение первых осенних дней проходили довольно спокойно, и индекс Украинской биржи по состоянию на утро 3 сентября фактически не изменился по отношению к уровню закрытия 31 августа. Аналитик отметила, что выходившая накануне макроэкономическая статистика в США и Европе оказывалась преимущественно нейтральной и не влияла глобально на настроения инвесторов. В целом рынки жили ожиданиями статистики по рынку труда США за август (прогноз минус 100 тыс.) и значения индекса деловой активности (ISM) в непроизводственной сфере за август (ожидание рынка 53 на фоне 54,3 пункта в июле).

Д.Белов отметил, что позитивные новости с рынка труда США обеспечили 3 сентября рост фондовых индексов во всем мире. В августе количество новых рабочих мест, за исключением сельскохозяйственного сектора, сократилось на 54 тыс., что оказалось ниже ожидаемого сокращения на 105 тыс. Кроме того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены с сокращения на 131 тыс. до 54 тыс. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 67 тыс., что превысило ожидаемое значение в 40 тыс. Пересмотренные данные за июль свидетельствуют о росте на 107 тыс., по сравнению с ранее объявленными 71 тыс.

Индекс ПФТС по итогам торгов 3 сентября вырос на 0,67% – до 806,98 пункта. Индекс Украинской биржи поднялся на 0,85% – до 2011,03 пункта.

С началом новой недели, 6 сентября, фондовые рынки продолжили рост. При этом стоит отметить, что американские биржи не работали в связи с празднованием Дня труда. По словам Д.Белова, отсутствие каких-либо значительных новостей в течение понедельника привело к вялой динамике торгов на фондовых площадках. В конце дня рынкам стало известно о новом плане Барака Обамы по поддержке экономики. Президент США предложил потратить 50 млрд. долл. на модернизацию 150 тыс. миль дорог, 150 миль взлетных полос в аэропортах и 4 тыс. миль железных дорог, что должно стимулировать создание новых рабочих мест. Этот план, рассчитанный на 6 лет, является частью более обширной программы.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 6 сентября, вырос на 0,25% – до 808,97 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,22% – до 2015,49 пункта.

Во вторник, 7 сентября, произошел перелом в радостном движении мировых рынков вверх, которое уже предвещало ралли. Позитив от экономики США был снова перечеркнут тревожными сигналами о финансовом состоянии Европы, которая относительно продолжительное время не беспокоила игроков рынка ценных бумаг. Негатив подхватили и азиатские площадки, упавшие под воздействием локальных факторов. Мировые индексы, в том числе украинские, в этот день продемонстрировали снижение.

Как отметил Д.Белов, авторитетное издание Wall Street Journal сообщило, что европейские банки могут столкнуться с необходимостью вливания дополнительного капитала в связи с тем, что на их балансах больше суверенных облигаций, чем предполагалось ранее. В результате европейские банки во вторник лидировали в падении на фондовых площадках. На фоне отсутствия местных новостей эти негативные настроения перенеслись и на американские рынки. При этом азиатские рынки 6 сентября падали на фоне повышения иены до 15-летнего максимума, что негативно сказывается на экспортном секторе экономики Японии.

На следующий день, 8 сентября, фондовые рынки уже пребывали в некоторой растерянности. Опасения по поводу дальнейших перспектив мировой экономики, по-видимому, снова овладели инвесторами. Повышательный тренд начала осени оказался нестойким, и остается только ждать. Время, как известно, лечит все. Но применимо ли это к экономике?..

Олег Коберник (УНИАН)