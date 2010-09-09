Phoenix Capital: украинский фондовый рынок в среду закрылся в плюсе

Украинский фондовый рынок в среду, 8 сентября, закрылся в плюсе.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в первой половине вчерашнего дня индекс Украинской биржи просел, однако позже отыграл падение, следуя позитивным тенденциям, преобладавшим на всех европейских площадках. Общий объем торгов был невысоким. «Захидэнерго» (+2,06%) было среди лидеров роста. За ним следовали производители кокса: Авдеевский (+1,17%) и Ясиновский КХЗ (+1,61%).

Аналитики отмечают, что бумаги металлургов в среду компенсировали потери предыдущего дня. Алчевский метзавод поднялся на 0,52%, «Азовсталь» выросла на 0,7%, Енакиевский метзавод прибавил 0,04%. Инвесторы снова обратили внимание на «Центрэенерго» (+0,97%), «Мотор Сич» (+0,23%), «Укрнафту» (+0,7%) и «Укртелеком» (+0,26%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 сентября, вырос на 0,22% – до 806,50 пункта. Общий объем торгов составил 43 млн. 318 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,88% – до 2014,25 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 734 тыс. грн., из них на срочном рынке – 20 млн. грн.