Эксперты: активность на рынке еврооблигаций в среду была высокой

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций в среду, 8 сентября, была высокой.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, суверенные выпуски в среду торговались без изменения цены, а «Нафтогаз» потерял еще четверть пункта. Внимание инвесторов было по-прежнему сосредоточено на бумагах корпоративного сектора. Высоким спросом пользовались облигации ДТЭК, Метинвест и Азовсталь. Лидером дня стал ПУМБ, который вырос на один пункт на позитивной финансовой отчетности и на предстоящем слиянии.

По информации аналитиков, большинство украинских акций, торгующихся на иностранных площадках, вчера закрылись в зеленой зоне. Уверенный рост Кернела (+2,22%) и МХП (+1,09%) затмила «Астарта», которая взлетела в цене на 9,06%. Акции нефтегазового сектора продемонстрировали смешанную динамику. Regal прибавил 0,73%, JKX потерял 0,48%, цены на Cadogan не изменились. Ferrexpo продемонстрировал худший результат, потеряв к закрытию 0,92%.