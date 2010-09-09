Astrum: хорошие для фондовых рынков новости поступили из Европы

Мировые фондовые рынки в среду, 8 сентября, зафиксировали позитивную динамику.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По информации аналитика, индекс DJ Stoxx 600 вчера вырос на 1%, остановившись на отметке 262 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 0,6%, достигнув 1099 пунктов. Индекс DJIA закрылся ростом на 0,5%.

Как подчеркнул аналитик, позитивные новости в среду поступили из Европы: португальское правительство привлекло 1,04 млрд. евро от продажи трех- и десятилетних облигаций. Спрос превысил фактические объемы размещения на 90-160%. По сравнению с предыдущим размещением в июне, доходность трехлетних облигаций выросла с 3,60% до 4,09%. Покупатели десятилетних облигаций получат доходность 5,97% по сравнению с 4,17% во время мартовского аукциона. Успешное размещение развеяло ходившие в последнее время разговоры о проблемах суверенного долга в Европе. Способность правительства продать облигации обнадежила «быков», обеспечив рост индексов.

Д.БЕЛОВ отметил, что опубликованная статистика о потребительских кредитах в США в июле не оказала значительного влияния на рынки. Сокращение объемов кредитования составило 3,6 млрд. долларов, что оказалось меньше ожидаемых 4,5 млрд. долларов. Сокращение за предыдущий месяц было пересмотрено с 1,3 млрд. до 1 млрд. долларов.

По словам аналитика, отчет ФРС об экономическом развитии США («Бежевая книга») в очередной раз указал на замедление экономического роста в течение летнего периода. Особое внимание было уделено медленным темпам восстановления рынка недвижимости и банковского кредитования. Рынки вяло отреагировали на отчет, поскольку не смогли почерпнуть из него какой-либо новой информации.

Как отметил Д.БЕЛОВ, Президент США Барак ОБАМА предложил сохранить на текущем уровне ставки налогообложения для тех, кто зарабатывает менее 200 тыс. долларов в год и вернуть ставки на прежние уровни для тех, кто зарабатывает больше. Послабления в налогообложении были введены бывшим Президентом США Джорджем БУШЕМ и должны закончиться в конце этого года. По словам Б.ОБАМЫ, сохранение низких ставок налогообложения грозит бюджетными недопоступлениями в 700 млрд. долларов в течение 10 лет.

Аналитик сообщил, что сегодня публикуется ряд статистических данных. Торговый баланс США, согласно ожиданиям рынка, должен зафиксировать дефицит по итогам июля в размере 47 млрд. долларов. В прошлом месяце дефицит составил 49,9 млрд. долларов. Также ожидается публикация еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице. По состоянию на 4 сентября количество новых заявок должно составить 470 тыс., что на 2 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе.