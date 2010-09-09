Украинский фондовый рынок сегодня вырос
18:32, 09 сентября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 сентября, повысился на 0,47% – до 810,30 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 50 млн. 582 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,15% – до 2017,22 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 118 млн. грн., из них на срочном рынке – 17 млн. 769 тыс. грн.
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