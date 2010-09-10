Эксперт: США и Китай принесли фондовым рынкам позитивные новости

США и Китай в четверг, 9 сентября, принесли мировым фондовым рынкам позитивные новости.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, в четверг рынки зафиксировали слабую позитивную динамику. Индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,1%, остановившись на отметке 265 пунктов. Индекс S&P 500 прибавил 0,5%, на 4 пункта перешагнув рубеж 1100 пунктов. Индекс DJIA закрылся ростом на 0,3%.

Как подчеркнул аналитик, оптимизм рынкам придали позитивные вести из США. Торговый баланс США в июле показал дефицит в 42,8 млрд. долларов, что оказалось меньше ожиданий участников рынка (47 млрд. долларов). При этом количество первичных заявок на пособие по безработице по итогам недели, завершившейся 4 сентября, неожиданно снизилось на 27 тыс. по сравнению с результатом предыдущей недели. Американские рынки открылись ростом на 1%, но по итогам дня немного скорректировались и зафиксировали рост в пределах 0,5%.

Д.БЕЛОВ сообщил, что японский индекс Nikkei 225 в четверг вырос на 1,6% благодаря новостям о дополнительных мерах по поддержке экономики, девальвации иены и данным из Китая. Правительство Японии объявило о пакете стимулов на 10,9 млрд. долларов, что составляет 0,2% ВВП страны. Основной целью станет уменьшение безработицы и увеличение потребления. Пересмотр данных ВВП Японии за второй квартал указал на рост на 0,4%, что оказалось выше предыдущей оценки в 0,1%.

Как отметил аналитик, Китай опубликовал ряд макроэкономических данных за август. Профицит торгового баланса составил 20 млрд. долларов, что на 7 млрд. долларов ниже ожиданий участников рынка. Рост экспорта был незначительно ниже консенсус прогноза - 34,4%, в то время как рост импорта превысил ожидания на 7,7 пункта и составил 35,2%. «Существенный рост импорта еще больше развеял разговоры о том, что экономика Поднебесной идет на жесткую посадку», - считает Д.БЕЛОВ.

По информации аналитика, сегодня в 17:00 по киевскому времени будут опубликованы данные об оптовых запасах в США в июле. Участники рынка ожидают их рост на 0,4% по сравнению с 0,1% месяцем ранее.