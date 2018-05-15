Неопределенность как постоянство мировой экономики

Фондовые рынки на прошедшей неделе четко отобразили всю шаткость положения мировой экономики в настоящее время. Настроения инвесторов и ранее были весьма неопределенными, но в последние дни волатильность на биржах поразила своей постоянностью (учитывая, что это два взаимоисключающих понятия).

В частности, отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, украинские фондовые площадки в понедельник, 6 сентября, показали небольшой рост, следуя за рынками Европы. Индекс Украинской биржи в понедельник вырос, но торговля на этой площадке была ослаблена из-за выходного на американских фондовых рынках в связи с празднованием Дня труда. «Укрнафта» показала один из наибольших приростов по итогам дня. Бумаги банковского и коксохимического сектора также показали хорошие результаты.

Индекс ПФТС 6 сентября вырос на 0,25% – до 808,97 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,22% – до 2015,49 пункта.

Во вторник, 7 сентября, небольшой, но все же позитив предыдущего дня был перечеркнут тревожным сигналом из Европы, которая уже давно не беспокоила инвесторов. Издание Wall Street Journal сообщило, что европейским банкам может понадобиться вливание дополнительного капитала, так как на их балансах имеется чрезмерное количество суверенных облигаций.

По словам аналитиков компании Phoenix Capital, негативные настроения во вторник преобладали на украинских фондовых площадках. Большинство ликвидных акций на Украинской бирже упало в цене, в том числе бумаги металлургов и банков. Инвесторы фиксировали прибыли и по другим бумагам.

Индекс ПФТС снизился 7 сентября на 0,53% – до 804,72 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 0,93% – до 1996,68 пункта.

В среду, 8 сентября, фондовые рынки во все мире выросли, в очередной раз продемонстрировав непостоянность настроений инвесторов.

Как сказал аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, позитивные новости поступили из Европы: португальское правительство привлекло 1,04 млрд. евро от продажи трех- и десятилетних облигаций. Спрос превысил фактические объемы размещения на 90-160%. По сравнению с предыдущим размещением в июне, доходность трехлетних облигаций выросла с 3,60% до 4,09%. Покупатели десятилетних облигаций получат доходность 5,97% по сравнению с 4,17% во время мартовского аукциона. Успешное размещение развеяло ходившие в последнее время разговоры о проблемах суверенного долга в Европе. Способность правительства продать облигации обнадежила «быков», обеспечив рост индексов.

Д.Белов отметил, что опубликованная в среду статистика о потребительских кредитах в США в июле не оказала значительного влияния на рынки. Сокращение объемов кредитования составило 3,6 млрд. долларов, что оказалось меньше ожидаемых 4,5 млрд. долларов. Сокращение за предыдущий месяц было пересмотрено с 1,3 млрд. до 1 млрд. долларов.

По словам Д.Белова, отчет ФРС об экономическом развитии США («Бежевая книга») в очередной раз указал на замедление экономического роста в течение летнего периода. Особое внимание было уделено медленным темпам восстановления рынка недвижимости и банковского кредитования. Рынки вяло отреагировали на отчет, поскольку не смогли почерпнуть из него какой-либо новой информации.

Кроме того, отметил Д.Белов, президент США Барак Обама предложил сохранить на текущем уровне ставки налогообложения для тех, кто зарабатывает менее 200 тыс. долларов в год и вернуть ставки на прежние уровни для тех, кто зарабатывает больше. Послабления в налогообложении были введены бывшим президентом США Джорджем Бушем и должны закончиться в конце этого года. По словам Б.Обамы, сохранение низких ставок налогообложения грозит бюджетными недопоступлениями в 700 млрд. долларов в течение 10 лет.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев подчеркнул, что торги на украинском фондовом рынке в среду, 8 сентября, проходили «в переменчивых тонах», хотя позиции покупателей в конечном счете оказались сильнее. Общая активность игроков соответствовала среднему уровню. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, индекс Украинской биржи в среду открылся небольшим гэпом вверх, однако оптимизм участников рынка быстро иссяк, и уже к 11:00 котировки акций ведущих эмитентов торговались в отрицательной зоне. На мировых площадках накануне преобладали пессимистичные настроения, вызванные новыми финансовыми проблемами в европейском банковском секторе, а также падением цен на основных рынках сырья. В этих условиях зарубежные игроки предпочли закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль, полученную на прошлой неделе. Открытие российских и европейских бирж утром также прошло в минусе.

Тем не менее, сказал А.Кушнарев, «к обеду рынок выбрался на положительную территорию и смог закрепиться в ней, чему способствовала перемена настроений на мировых площадках на фоне сообщения об успешном размещении португальских государственных облигаций на общую сумму свыше 1 млрд. долларов». Ввиду того, что во второй половине дня важной зарубежной макростатистики не выходило, индекс Украинской биржи вскоре перешел в боковое движение, которое в целом сохранилось до конца сессии.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 сентября, вырос на 0,22% – до 806,50 пункта. Индекс Украинской биржи повысился на 0,88% – до 2014,25 пункта.

В четверг, 9 сентября, позитив из Еропы поддержали обнадеживающие новости из США и Азии. Как отметил Д.Белов, оптимизм рынкам в этот день придали положительные вести из США. Торговый баланс США в июле показал дефицит в 42,8 млрд. долларов, что оказалось меньше ожиданий участников рынка (47 млрд. долларов). При этом количество первичных заявок на пособие по безработице по итогам недели, завершившейся 4 сентября, неожиданно снизилось на 27 тыс. по сравнению с результатом предыдущей недели. Американские рынки открылись ростом на 1%, но по итогам дня немного скорректировались и зафиксировали рост в пределах 0,5%.

Помимо этого, сообщил Д.Белов, японский индекс Nikkei 225 в четверг вырос на 1,6% благодаря новостям о дополнительных мерах по поддержке экономики, девальвации иены и данным из Китая. Правительство Японии объявило о пакете стимулов на 10,9 млрд. долларов, что составляет 0,2% ВВП страны. Основной целью станет уменьшение безработицы и увеличение потребления. Пересмотр данных ВВП Японии за второй квартал указал на рост на 0,4%, что оказалось выше предыдущей оценки в 0,1%.

Аналитик добавил, что в четверг Китай опубликовал ряд макроэкономических данных за август. Профицит торгового баланса составил 20 млрд. долларов, что на 7 млрд. долларов ниже ожиданий участников рынка. Рост экспорта был незначительно ниже консенсус прогноза - 34,4%, в то время как рост импорта превысил ожидания на 7,7 пункта и составил 35,2%. «Существенный рост импорта еще больше развеял разговоры о том, что экономика Поднебесной идет на жесткую посадку», - считает Д.Белов. Тем не менее, отметил он, хоть данные о безработице США и вдохновили рынки, однако украинские трейдеры все же решили зафиксировать скромную прибыль.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 сентября, повысился на 0,47% – до 810,30 пункта. Индекс Украинской биржи по итогам торгов поднялся на 0,15% – до 2017,22 пункта.

«Постоянной неопределенностью» прошлая неделя и закончилась. Негатив снова возобладал над слабеньким позитивом, и рынки упали. По словам Д.Белова, в последний день недели негативные настроения российских и европейских рынков довлели над украинскими площадками. В частности, индекс Украинской биржи открылся снижением и торговался в боковом тренде в течение всего дня. К концу рабочего дня в Киеве европейский индекс DJ Stoxx 600 торговался снижением на 0,2%. При этом рынки США открылись умеренным ростом.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 10 сентября, снизился на 0,62% – до 805,25 пункта. Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,52% – до 2006,75 пункта.

Европа и США продолжают «жонглировать» перемежающимися негативными и позитивными данными в сфере своих экономик, да и Азия постоянно перетасовывает карты. Инвесторы же фондовых рынков по-прежнему не могут разглядеть в тумане четкие ориентиры…

Игорь Галычак (УНИАН)