Фонд госимущества выставит на продажу 34,3% акций Дарницкой ТЭЦ
Фонд государственного имущества Украины решил продать 34,34% акций компании ЗАО "Экостандарт" (ранее ЗАО "ДАРтеплоцентраль" и ЗАО «УкрКанпауэр»), которая эксплуатирует Дарницкую теплоэлектроцентраль.
Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, на продажу будет выставлено 56 664 000 штук акций.
Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Дарницкой ТЭЦ составляет 160 МВт, тепловая – 1 228 Гкал/час.
Технологически ТЭЦ может работать на природном газе, каменном угле и топочном мазуте.
Станция поставляет тепловую энергию 1036 жилым домам Днепровского и Дарницкого районов Киева, а также промышленным предприятиям и бюджетным организациям.
Кроме того, Дарницкая ТЭЦ продает производимую электроэнергию в оптовый рынок.
В июне 2010 акционеры решили переименовать компанию в ЗАО "Экостандарт".
2009 год "ДАРтеплоцентраль" закончила с чистой прибылью 7,588 млн. грн.