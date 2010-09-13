Фонд госимущества выставит на продажу 34,3% акций Дарницкой ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины решил продать 34,34% акций компании ЗАО "Экостандарт" (ранее ЗАО "ДАРтеплоцентраль" и ЗАО «УкрКанпауэр»), которая эксплуатирует Дарницкую теплоэлектроцентраль.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на продажу будет выставлено 56 664 000 штук акций.

Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Дарницкой ТЭЦ составляет 160 МВт, тепловая – 1 228 Гкал/час.

Технологически ТЭЦ может работать на природном газе, каменном угле и топочном мазуте.

Станция поставляет тепловую энергию 1036 жилым домам Днепровского и Дарницкого районов Киева, а также промышленным предприятиям и бюджетным организациям.

Кроме того, Дарницкая ТЭЦ продает производимую электроэнергию в оптовый рынок.

В июне 2010 акционеры решили переименовать компанию в ЗАО "Экостандарт".

2009 год "ДАРтеплоцентраль" закончила с чистой прибылью 7,588 млн. грн.