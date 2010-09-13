Стоимость украинских кредитно-дефолтных свопов выросла на 2,3%

Стоимость украинских кредитно-дефолтных свопов за прошедшую неделю выросла на 2,3%.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном ведущим аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Станиславом КАРТАВЫХ.

По его словам, данный рост соизмерим с ростом аналогичного показателя по России (+2,7%). По информации аналитика, к концу недели украинские кредитно-дефолтные свопы торговались на уровне 547 пунктов, что почти в два раза меньше значения, зафиксированного в сентябре 2009 года.

Как отмечает С.КАРТАВЫХ, торги по всем сегментам еврооблигаций не отличались активностью. По его словам, затишье на рынке суверенных евробондов привело к незначительному росту доходностей на 25-45 базисных пункта, тогда как цены снижались на фоне слабого интереса инвесторов. Наибольший рост доходности показал выпуск «Украина-2015» – с 6,4% на предыдущей неделе до 6,9% по состоянию на 9 сентября.

Неделя для квазисуверенных евробондов также прошла спокойно. Однако к концу недели наблюдалась активизация покупателей по выпуску «Киев-2011», доходность к погашению которого по цене покупки упала с 11,1% до 9,6%. На длинном конце суверенной кривой выпуск «Укрэксимбанка-2016» подорожал в цене с 96,7% до 97,7%, что привело к падению доходности ниже отметки 9% – до 8,8%.

В кластере банковских евробондов интересным был выпуск «Приватбанка-2016», доходность по которому упала с 10,1% до 9,8% при росте цены на 133 б.п. Также пользовался популярностью выпуск «УкрСиббанка-2011», доходность по которому снизилась на 60 б.п. В остальном, как отмечает аналитик, торги по банковским еврооблигациям прошли в спокойном режиме.

В корпоративном сегменте короткие бумаги «Азовстали-2011», как и на предыдущей неделе, продолжили расти в цене, и доходность выпуска упала до 6,6%. В итоге на конец недели бумага показывала один из наименьших спрэдов к суверенной кривой среди корпоративных выпусков. Выпуск «ДТЭК-2015» также интересовал инвесторов, и его цена выросла на 23 базисных пункта – до 101,8% от номинала. В результате доходность выпуска упала до 9%.

По информации С.КАРТАВЫХ, к концу недели спрэды к суверенной кривой по двум наиболее привлекательным корпоративным выпускам – «ДТЭК-2015» и «Метинвест-2015» – сузились до 200 базисных пунктов (225 на предыдущей неделе), однако эти бумаги продолжают оставаться привлекательными для инвесторов.