Разместить гособлигации в 2011 году будет проблематично - эксперт

Правительству Украины будет проблематично разместить в следующем году заявленные объемы государственных облигаций.

Так заведующий отдела Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ прокомментировал УНИАН обнародованные представителями Кабмина данные о запланированных объемах выпусков гособлигаций в 2011 году.

"Запланированные объемы выпусков гособлигаций на 2011 год приведут к тому, что размещать их будет негде, даже если ставки сделать выгодными", – отметил он.

По его оценке, дополнительные заимствования на следующий год в размере 83 млрд. грн. плюс дополнительные заимствования до конца текущего года вместе с уже существующими 129 млрд. грн. приведут к общему объему ОВГЗ в обращении на уровне более 200 млрд. грн.

"Если их снова возьмется выкупать на себя НБУ, это будет уже даже не «количественное облегчение», практикуемое нынче крупнейшими центробанками мира, а фундамент для нового витка инфляции", – отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, если размещать данные гособлигации среди отечественных банков, то их объем превысит 10% к активам всей банковской системы Украины.

Как отмечает С.КУЛЬПИНСКИЙ, это возможно только при условии доходности на уровне не менее 18%, что, по его мнению, просто создаст в ближайшие годы пирамиду.

"Вопрос наращивания долгов в следующем году является миной замедленного действия с негативными последствиями для экономики в ближайшие годы, как это уже проявилось в экономике Греции", – отметил эксперт.