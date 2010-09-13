ФГИ зафиксировал невыполнение собственником ЗалКа инвестобязательств

Фонд государственного имущества (ФГИ) в ходе очередной проверки в июле этого года зафиксировал невыполнение инвестиционных обязательств собственником ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК), сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, в июле представители ФГИ осуществляли проверку выполнения собственником предприятия инвестобязательств за второй квартал 2010 г.

Напомним, на данное время ЗАлК контролируется объединенной компанией "Русский алюминий" (ОК "РусАл").

Справка УНИАН. "ЗалК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия.

Собственником "ЗалКа" в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", в 2007 г. комбинат перешел под контроль объединенной компании "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.