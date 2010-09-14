Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,22%, Украинской биржи – на 0,32%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 14 сентября, снизился на 0,22% – до 807,23 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 169 млн. 797 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,32% – до 2012,28 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 83 млн. 349 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 785 тыс. грн.