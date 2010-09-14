ГКЦБФР отклонила законопроект об обороте в Украине депозитарных расписок

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) отклонила подготовленный ее специалистами законопроект об обороте в Украине депозитарных расписок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник отдела развития законодательства на рынке ценных бумаг ГКЦБФР Максим ЛИБАНОВ.

По его словам, такое решение комиссия приняла на своем заседании сегодня, 14 сентября.

«Документ спорный. Потому что, с одной стороны, это инструмент для инвестирования, с другой - это шлюз для не совсем контролированного оттока капитала», - отметил М.ЛИБАНОВ.

Он сказал, что «комиссия решила законопроект отложить и поработать с Кабмином на предмет того, что на данное время этот документ скорее вреден, чем полезен». По словам М.ЛИБАНОВА, проблему с инвестированием в иностранные ценные бумаги необходимо решать по-иному, в частности "через заведение сюда самих иностранных бумаг, а не через суррогат в виде депозитарных расписок".