Клюев: проблема с инвестобязательствами на «ЗАлКа» будет решена в ближайшее время

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что проблема с выполнением собственником "Запорожского производственного алюминиевого комбината" ("ЗАлКа") инвестиционных обязательств будет решена в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

А.КЛЮЕВ отметил, что во время продажи предприятия покупатель должен был восстановить линию по производству фольги, однако не сделал этого. «Эта линия новая, она была приобретена государством, и надо было ее установить. К сожалению, инвестор это не выполнил», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что сейчас инвестор и Фонд госимущества Украины пытаются решить этот вопрос. «Мы понимаем, что сейчас инвестор тяжело пережил кризис и ему будет не так просто выполнить инвестиционные обязательства, но я надеюсь, что конфликта не будет, что мы его разрешим во время переговорного процесса. Мы поможем им запустить их завод, конечно не на тех условиях, которые ставят непосредственно инвесторы перед правительством», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что скидку на электроэнергию для предприятия, как того хочет инвестор, предоставить не получится. «Если мы сейчас сделаем им скидку на электроэнергию, то фактически государство должно будет датировать около миллиарда гривень в год за счет этой скидки», - сказал А.КЛЮЕВ. Он сообщил, что специальная рабочая группа, которую возглавляет он лично, сейчас детально анализирует работу предприятия, себестоимость продукции, рынки сбыта, и в ближайшее время в результате этого анализа сторонам удастся выйти на взаимоприемлемые условия.

«Надеюсь, через 2-3 недели нам удастся выйти на взаимоприемлемое решение», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в ходе очередной проверки в июле этого года зафиксировал невыполнение инвестиционных обязательств собственником ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

По информации пресс-службы ФГИУ, в июле представители Фонда осуществляли проверку выполнения собственником предприятия инвестобязательств за второй квартал 2010 г.

Справка УНИАН. "ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия.

Собственником "ЗАлКа" в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", в 2007 г. комбинат перешел под контроль объединенной компании "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.