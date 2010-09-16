Еврокомиссия разрешила Metinvest B.V. приобрести акции “Ильич-Сталь” и ММК им. Ильича

Еврокомиссия дала разрешение на приобретение компанией Metinvest B.V., зарегистрированной в Нидерландах, акций ЗАО “Ильич-Сталь” и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 15 сентября.

Согласно сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Metinvest B.V. в результате операции получит монопольный контроль над этими компаниями.

Приобретение акций рассматривалось Еврокомиссией по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.