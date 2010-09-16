Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,04%, Украинской биржи – на 0,76%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 сентября, снизился на 1,04% – до 789,37 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 212 млн. 382 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,76% – до 1975,55 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 83 млн. 823 тыс. грн., из них на срочном рынке – 14 млн. 638 тыс. грн.