Индекс ПФТС сегодня снизился на 1,04%, Украинской биржи – на 0,76%
19:14, 16 сентября 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 сентября, снизился на 1,04% – до 789,37 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 212 млн. 382 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,76% – до 1975,55 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 83 млн. 823 тыс. грн., из них на срочном рынке – 14 млн. 638 тыс. грн.
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