«Тройка Диалог»: фондовый рынок в Украине приблизился к мировым стандартам

В проекте Налогового кодекса, разработанным правительством Николая Азарова внесен целый ряд положительных изменений, которые касаются налогообложения доходов физических лиц, считает директор ИК «Тройка Диалог Украина» Артемий Ершов. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.



«Законодатель признал очевидный факт – деривативы являются инвестиционным активом. Однозначно определен налоговый период для операций с инвестиционными активами, проводимыми физическими лицами, – 1 год. Для операций с инвестиционными активами, которые обращаются на фондовой бирже, снят специальный порядок расчета налогооблагаемой базы, который из-за неоднозначной интерпретации мог негативным образом влиять на налогообложение операций активных инвесторов, проводящих сделки с определенным активом чаще чем один раз в 30 дней. Данные изменения приближают фондовый рынок Украины к стандартам других мировых площадок и способствуют развитию рынка», - считает А.Ершов.

Эксперт полагает, что в документе можно было бы учесть и другие пожелания, которые, при их реализации на практике, повысили бы инвестиционную привлекательность Украины как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

«Прежде всего нужно законодательно установить специальный порядок определения финансового результата от операций с деривативами. Чрезвычайно важным является закрепление за брокерским отчетом статуса единственного необходимого и достаточного документа, который подтверждает проведение операций с инвестиционными активами. Таковым он является во всем цивилизованном мире. Также с учетом мирового опыта необходимо дать более четкие определения терминов, касающихся деривативов, уточнить нормы налогообложения операций с деривативами и установить специфику налогообложения операций хеджирования, которая бы учитывала связь между операцией с базовым активом и деривативами на него», - отметил А.Ершов.